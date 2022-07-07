***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokAçıklama2022-6 aylık bildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri523,46 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.893 % 0Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri25.591,64 % 0,04Fon Yönetim Ücreti351.635,09 % 0,59Hisse Senedi Komisyonu72.901,38 % 0,12Tahvil Bono Komisyonu76,95 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.053 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu18.528,11 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar10.625,21 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu58.833,1 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler27.514,43 % 0,05TOPLAM GİDERLER572.175,37 % 0,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.512.788,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042739BIST