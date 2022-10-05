***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 17:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,010149
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,000731
Bağımsız Denetim Ücreti
9.010,68 % 0,01258313
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
43.221,14 % 0,06035696
Fon Yönetim Ücreti
639.734,23 % 0,89336866
Hisse Senedi Komisyonu
139.029,78 % 0,1941507
Tahvil Bono Komisyonu
151,66 % 0,00021179
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.335,23 % 0,00605401
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
52.374,55 % 0,07313941
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.935,81 % 0,01527151
Türev Araçlar Komisyonu
120.627,45 % 0,16845243
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
16.438,59 % 0,02295597
TOPLAM GİDERLER
1.043.650,2 % 1,45742457
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.609.208,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067524
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.023,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5739
|18,5871
|% 0,02
|
|Euro
|18,1964
|18,2066
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,6507
|20,7542
|% -0,07
|
|Frank
|18,6866
|18,7991
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.858
|6.931
|0,00
|
|Yarım
|3.341
|3.388
|0,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.694
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|-0,27
|