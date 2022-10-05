***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,62 % 0,010149Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri523,46 % 0,000731Bağımsız Denetim Ücreti9.010,68 % 0,01258313Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri43.221,14 % 0,06035696Fon Yönetim Ücreti639.734,23 % 0,89336866Hisse Senedi Komisyonu139.029,78 % 0,1941507Tahvil Bono Komisyonu151,66 % 0,00021179Gecelik Ters Repo Komisyonu4.335,23 % 0,00605401Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu52.374,55 % 0,07313941Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.935,81 % 0,01527151Türev Araçlar Komisyonu120.627,45 % 0,16845243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler16.438,59 % 0,02295597TOPLAM GİDERLER1.043.650,2 % 1,45742457DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.609.208,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067524BIST