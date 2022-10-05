***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri% 0Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti9.010,68 % 0,04359922Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri7.834,84 % 0,03790978Fon Yönetim Ücreti218.616,67 % 1,05780218Hisse Senedi Komisyonu39.765,33 % 0,19240917Tahvil Bono Komisyonu% 0Gecelik Ters Repo Komisyonu% 0Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.771,25 % 0,11985857Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.971,34 % 0,03857026Türev Araçlar Komisyonu33.345,71 % 0,1613471Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler2.369,18 % 0,01146355TOPLAM GİDERLER343.685 % 1,66295985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.667.065,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067531BIST