***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 17:07
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.010,68 % 0,04359922
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
7.834,84 % 0,03790978
Fon Yönetim Ücreti
218.616,67 % 1,05780218
Hisse Senedi Komisyonu
39.765,33 % 0,19240917
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.771,25 % 0,11985857
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.971,34 % 0,03857026
Türev Araçlar Komisyonu
33.345,71 % 0,1613471
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
2.369,18 % 0,01146355
TOPLAM GİDERLER
343.685 % 1,66295985
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.667.065,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067531
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7045
En Düşük
18,5714
18:0518,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3370
En Düşük
18,1790
18:051.023,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.023,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.026,84
En Düşük
1.022,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,6818
|% 0,53
|
|Euro
|18,2156
|18,2257
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,6975
|20,8013
|% 0,15
|
|Frank
|18,7058
|18,8184
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.866
|6.952
|21,00
|
|Yarım
|3.346
|3.399
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.699
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|0,02
|