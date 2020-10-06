***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2020 10:44
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay Özalp 26.06.2020 24 Düzey 3 Lisans No:202834 Türev Araçlar Lisans No:300610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878498
BIST
11:291.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:297,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:299,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:29476,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,04
|Açılış
|: 476,71
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:29
|FORMT
|4,84
|34.599.097
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.520.977
|% 10,00
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|FENER
|36,66
|95.773.391
|% 9,96
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|HURGZ
|2,11
|11.695.233
|% -4,95
|
|DITAS
|32,80
|1.348.112
|% -3,98
|
|KENT
|325,50
|1.715.919
|% -3,13
|
|RAYSG
|15,50
|13.997
|% -3,00
|
|GARAN
|7,27
|892.966.960
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|546.404.112
|% -0,85
|
|ODAS
|3,14
|359.943.481
|% 3,97
|
|ASELS
|18,75
|254.254.017
|% 0,27
|
|GUBRF
|37,40
|197.422.580
|% 6,74
|
|GARAN
|7,27
|892.966.960
|% 1,25
|
|ODAS
|3,14
|359.943.481
|% 3,97
|
|SISE
|6,96
|546.404.112
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,80
|101.217.808
|% 1,69
|
|BSOKE
|2,14
|119.554.083
|% 1,42
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7712
|7,7742
|% 0,12
|
|Euro
|9,1469
|9,1547
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0459
|10,0963
|% -0,04
|
|Frank
|8,4583
|8,5092
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0658
|2,0762
|% 0,10
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,52
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,01
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:38NATEN
Yüzde 7.78 oranında artışla 45.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 111, 809 adet işlem
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11:37OZRDN
Yüzde 9.90 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 638 adet işlem
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11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 15 artarak (% 0.40 ) 1, 303
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11:35XU100
Endeks 1, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 5, 640.00 milyon TL de
-
11:33ITTFH
Yüzde 4.55 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 050, 224 adet işlem