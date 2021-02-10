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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2021 10:58



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 02122863052
Aslı Aslan Fon Müdürü 02122863052




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908814


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BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 66,55 21.150.519 % 10,00  
TKURU 401,50 210.788 % 10,00  
UMPAS 2,53 64.518 % 10,00  
DIRIT 12,00 10.267.488 % 9,99  
EKIZ 16,98 2.744.189 % 9,97  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 7,0623 7,0664 % -0,03  
Euro 8,5665 8,5734 % 0,03  
Sterlin 9,7372 9,7860 % 0,02  
Frank 7,8986 7,9462 % 0,12  
Riyal 1,8781 1,8875 % -0,03  
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10:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.846 10,05  
Altın Gr. 419 420 2,28  
Cumhuriyet 2.793 2.835 15,00  
Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 0,16  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,04  
B. Petrol 61,07 61,07 -0,15  
Seans Raporu 10:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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