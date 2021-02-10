***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2021 10:58
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 02122863052
Aslı Aslan Fon Müdürü 02122863052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908814
BIST
10:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:577,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:578,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:57419,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 419,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:57
|ERBOS
|66,55
|21.150.519
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.414.915
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|FRIGO
|28,60
|2.327.330
|% -4,28
|
|NIBAS
|29,00
|8.494.954
|% -3,78
|
|KOZAL
|136,70
|398.891.647
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,62
|346.987.897
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|330.699.812
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.389.584
|% 0,19
|
|ODAS
|4,16
|178.612.400
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,62
|346.987.897
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|330.699.812
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.389.584
|% 0,19
|
|ODAS
|4,16
|178.612.400
|% 0,48
|
|DOHOL
|3,58
|131.353.985
|% 1,13
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0623
|7,0664
|% -0,03
|
|Euro
|8,5665
|8,5734
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7372
|9,7860
|% 0,02
|
|Frank
|7,8986
|7,9462
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,03
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,05
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,07
|61,07
|-0,15
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:10SEKUR
Yüzde 8.07 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 108 adet işlem
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11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 78 artarak (% 0.72 ) 1, 655
-
11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GSDHO
-
11:06XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 5, 001.00 milyon TL de
-
11:06ECZYT
Yüzde 5.22 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 344 adet işlem