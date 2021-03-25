***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2021 16:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ASLI ASLAN DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920478
BIST
17:361.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,03
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:367,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:369,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:36443,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,51
|Açılış
|: 443,31
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:36
|VERTU
|29,26
|62.727.933
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.158.229
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.068.125
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SASA
|46,72
|1.732.759.321
|% -1,23
|
|KOZAL
|121,90
|1.191.186.955
|% 2,61
|
|THYAO
|12,79
|926.076.292
|% -1,69
|
|PETKM
|5,72
|883.481.343
|% 1,78
|
|GARAN
|7,09
|3.243.328.502
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,23
|327.879.270
|% 3,36
|
|TSKB
|1,42
|290.867.722
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,19
|377.028.986
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,92
|324.310.679
|% 0,52
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9493
|7,9534
|% 0,41
|
|Euro
|9,4040
|9,4267
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8765
|10,9310
|% 0,62
|
|Frank
|8,4415
|8,4923
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,28
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,67
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|-1,94
|