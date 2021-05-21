***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.05.2021 09:54
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ASLI ASLAN DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 muhasebe@repie.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yrd.-Fon Portföy Yöneticisi 02122863052 kubilay.ozalp@repie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937115
BIST
10:261.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:268,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:2610,2393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0223
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2325
10:26505,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,67
|Açılış
|: 505,17
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.044.197
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|EUYO
|5,02
|2.357.829
|% 7,49
|
|JANTS
|93,75
|99.147.520
|% 6,72
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|SEKUR
|23,68
|2.681.670
|% -4,44
|
|INVEO
|138,70
|21.886.100
|% -4,34
|
|AYEN
|5,78
|6.737.936
|% -3,99
|
|KRDMD
|8,17
|253.237.533
|% 1,87
|
|GARAN
|8,18
|247.004.961
|% -0,61
|
|THYAO
|13,59
|149.966.499
|% 0,07
|
|SASA
|34,60
|142.403.022
|% 3,72
|
|BJKAS
|7,43
|141.693.050
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,17
|112.317.141
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,17
|253.237.533
|% 1,87
|
|GARAN
|8,18
|247.004.961
|% -0,61
|
|TSKB
|1,37
|28.816.981
|% -0,72
|
|BJKAS
|7,43
|141.693.050
|% 3,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3804
|8,3836
|% 0,04
|
|Euro
|10,2425
|10,2479
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8501
|11,9095
|% -0,06
|
|Frank
|9,3136
|9,3697
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2283
|2,2395
|% 0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,22
|