***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.09.2021 13:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Gen. Müd.Yrd. 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Aslı Aslan Fon Müdürü 0 212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964506
BIST
15:001.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -32,45
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.387
15:008,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:0010,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:00489,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 489,32
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EDIP
|3,76
|47.875.095
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.940.433
|% 9,92
|
|OYLUM
|8,14
|20.419.806
|% 9,85
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.263.094
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,35
|8.564.283
|% -9,12
|
|AVGYO
|2,80
|9.146.913
|% -7,89
|
|BRYAT
|377,80
|52.693.813
|% -7,79
|
|BMSCH
|8,70
|31.632.975
|% -7,15
|
|TEZOL
|18,98
|1.163.240.361
|% 2,93
|
|THYAO
|12,63
|602.443.026
|% -0,71
|
|GARAN
|9,13
|579.774.649
|% -2,77
|
|YKBNK
|2,36
|314.416.969
|% -3,67
|
|EREGL
|16,52
|311.333.315
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,36
|314.416.969
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,77
|182.652.069
|% -2,75
|
|GARAN
|9,13
|579.774.649
|% -2,77
|
|TEZOL
|18,98
|1.163.240.361
|% 2,93
|
|ODAS
|1,34
|76.952.774
|% -3,60
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6696
|% 0,26
|
|Euro
|10,1542
|10,1588
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8058
|11,8651
|% -0,28
|
|Frank
|9,2874
|9,3433
|% 0,54
|
|Riyal
|2,3053
|2,3169
|% 0,28
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,05
|
|Altın Gr.
|489
|490
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.245
|3.294
|17,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|17,07
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,26
|
|Çeyrek
|783
|800
|4,13
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|-1,53
|