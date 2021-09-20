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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.09.2021 13:41



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Gen. Müd.Yrd. 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Aslı Aslan Fon Müdürü 0 212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964506


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GARFA 11,30 7.940.433 % 9,92  
OYLUM 8,14 20.419.806 % 9,85  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
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Riyal 2,3053 2,3169 % 0,28  
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Altın Gr. 489 490 1,54  
Cumhuriyet 3.245 3.294 17,00  
Tam 3.228 3.309 17,07  
Yarım 1.560 1.601 8,26  
Çeyrek 783 800 4,13  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 -0,06  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 73,81 73,81 -1,53  
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