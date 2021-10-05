***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.10.2021 09:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20?sinde fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966776
BIST
12:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:488,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:4810,2805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:48500,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,15
|Açılış
|: 500,56
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:48
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.082.840
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,01
|59.198.291
|% -9,03
|
|MARTI
|1,56
|11.268.095
|% -7,14
|
|YUNSA
|15,71
|8.392.476
|% -6,88
|
|HURGZ
|2,34
|24.585.288
|% -6,40
|
|BIOEN
|25,60
|111.854.686
|% -5,19
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|521.173.742
|% 1,37
|
|TUPRS
|116,90
|417.373.644
|% 0,78
|
|SISE
|8,19
|262.084.321
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,00
|106.979.563
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,37
|186.483.528
|% -0,42
|
|MAREN
|10,38
|686.262.532
|% 3,28
|
|GARAN
|9,28
|597.883.199
|% 0,65
|
|ALBRK
|1,81
|82.991.742
|% 9,70
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8535
|8,8572
|% 0,11
|
|Euro
|10,2771
|10,2805
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0238
|12,0841
|% 0,10
|
|Frank
|9,5148
|9,5722
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,02
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.296
|3.380
|5,02
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|2,43
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,22
|