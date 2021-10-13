***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Süresi SüresizFon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAslı Aslan 17 Düzey 3,Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay Özalp Düzey 3,Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0212 286 30 52 fon@re-pie.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAslı Aslan Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.comKubilay Özalp Gen. Müd. Yrd. 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970125BIST