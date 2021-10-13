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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.10.2021 11:35



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Süresiz

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı Aslan 17 Düzey 3,Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay Özalp Düzey 3,Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0212 286 30 52 fon@re-pie.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Aslı Aslan Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
Kubilay Özalp Gen. Müd. Yrd. 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970125


BIST
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MERIT 24,74 28.779.894 % 6,82  
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FROTO 169,20 399.783.384 % 4,77  
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Altın Ons 1.768 1.769 8,13  
Altın Gr. 513 513 1,56  
Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,79 22,82 0,24  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,06  
B. Petrol 83,07 83,07 -0,35  
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