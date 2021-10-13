***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2021 11:35
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Süresiz
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı Aslan 17 Düzey 3,Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay Özalp Düzey 3,Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0212 286 30 52 fon@re-pie.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Aslı Aslan Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
Kubilay Özalp Gen. Müd. Yrd. 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970125
BIST
11:311.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:319,0245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:3110,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:31512,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,51
|Açılış
|: 512,89
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|49,50
|9.015.063
|% 10,00
|
|MERIT
|24,74
|28.779.894
|% 6,82
|
|YEOTK
|80,70
|133.140.369
|% 4,87
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.163.475
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.713.425
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,50
|52.180.427
|% -6,46
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|333.840.461
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,84
|265.122.467
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|149.557.563
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0242
|% -0,12
|
|Euro
|10,4322
|10,4349
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2664
|12,3279
|% 0,21
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3983
|2,4103
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,13
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-0,35
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:42OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 791 adet işlem
-
11:41OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 152 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 83 artarak (% 0.84 ) 1, 537
-
11:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:40XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 5, 078.00 milyon TL de