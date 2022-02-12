***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYRGGS00320Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, telekomünikasyon, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende olmakla beraber diğer sektörlerdeki gelişen start-up şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, istihdam yaratmak, ihracat potansiyeline sahip olmak, çevreye duyarlı bir yönetim politikası izlemek, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi olmak, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri de halka arz, kurucu ortağa satış ve stratejik ortağa satış olacaktır.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKubilay Özalp Gen. Müd.Yrd. 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.comAslı Aslan Fon Müdürü 0 212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001347BIST