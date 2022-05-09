Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.05.2022 10:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey fon@re-pie.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ASLI ASLAN Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
KUBİLAY ÖZALP Gen. Müd. Yrd. 0212 286 30 52




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027676


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:382.470
Değişim :  0,48% |  11,71
Açılış :  2.462  
Önceki Kapanış :  2.459  
En Yüksek
2.481 En Düşük
2.462
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,78 11.499.907 % 10,00  
BOSSA 52,50 7.497.775 % 9,97  
UFUK 41,72 1.420.253 % 9,96  
BRKSN 9,84 2.252.886 % 9,94  
IMASM 21,94 5.016.515 % 9,92  
daha fazla
10:38 Alış Satış %  
Dolar 14,9719 14,9781 % 0,22  
Euro 15,7531 15,7663 % -0,05  
Sterlin 18,3332 18,4251 % -0,26  
Frank 15,0163 15,1068 % -0,23  
Riyal 3,9807 4,0006 % 0,24  
daha fazla
10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.869 1.870 -14,34  
Altın Gr. 900 900 -5,19  
Cumhuriyet 6.112 6.204 20,00  
Tam 6.081 6.235 58,35  
Yarım 2.939 3.016 28,23  
Çeyrek 1.474 1.508 14,11  
Gümüş.Ons 22,16 22,21 -0,17  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,10  
B. Petrol 111 111 -1,51  
Seans Raporu 10:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru