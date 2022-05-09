***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2022 10:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZ
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey fon@re-pie.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
ASLI ASLAN Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
KUBİLAY ÖZALP Gen. Müd. Yrd. 0212 286 30 52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027676
BIST
10:382.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,71
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:3814,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0331
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:3815,7663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0079
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:38900,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,81
|Açılış
|: 900,40
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:38
|HATEK
|21,78
|11.499.907
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|7.497.775
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.420.253
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.252.886
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|5.016.515
|% 9,92
|
|DEVA
|36,94
|36.310.579
|% -6,81
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|CRDFA
|2,75
|4.416.640
|% -3,85
|
|EGGUB
|235,10
|13.669.976
|% -3,81
|
|GARFA
|14,44
|1.309.820
|% -3,73
|
|THYAO
|43,06
|1.196.250.909
|% 1,60
|
|KRDMD
|16,08
|809.324.940
|% 3,88
|
|SISE
|19,53
|554.915.981
|% 0,72
|
|SASA
|34,06
|546.780.929
|% 1,37
|
|EREGL
|33,56
|502.536.548
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,70
|213.156.591
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,08
|809.324.940
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,78
|200.459.646
|% -1,24
|
|ZOREN
|2,20
|78.029.537
|% 4,27
|
|PETKM
|10,17
|326.371.664
|% 1,19
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9719
|14,9781
|% 0,22
|
|Euro
|15,7531
|15,7663
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3332
|18,4251
|% -0,26
|
|Frank
|15,0163
|15,1068
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9807
|4,0006
|% 0,24
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-14,34
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,51
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, AKBNK, YKBNK
-
10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, THYAO
-
10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 75 artarak (% 0.49 ) 2, 212
-
10:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, BOSSA, HATEK, DERHL, BRKSN, UFUK, DENGE
-
10:54
YBTAS, KONKA, BRKSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında