***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 13:34
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034816
BIST
14:502.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 42,28
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
14:5016,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1810
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5953
En Düşük
15,9954
14:5017,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2505
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
14:50988,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,70
|Açılış
|: 988,90
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
989,65
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.427.492
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|38.053.143
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.516.616
|% 9,89
|
|GZNMI
|35,98
|41.506.534
|% 9,16
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,55
|81.041.431
|% -6,36
|
|SANFM
|33,80
|10.126.999
|% -3,26
|
|DOKTA
|25,92
|3.858.016
|% -3,14
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|THYAO
|47,76
|2.988.855.373
|% -0,46
|
|SASA
|43,68
|2.898.375.284
|% -0,50
|
|SISE
|21,70
|1.921.883.762
|% 4,23
|
|AKBNK
|8,89
|1.508.114.157
|% 1,48
|
|EREGL
|35,20
|1.140.679.468
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,86
|691.874.557
|% 2,88
|
|ODAS
|3,01
|662.896.798
|% 7,50
|
|AKBNK
|8,89
|1.508.114.157
|% 1,48
|
|DOHOL
|4,13
|654.567.565
|% 4,82
|
|TSKB
|2,35
|332.262.905
|% 6,33
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5865
|16,5938
|% 1,09
|
|Euro
|17,8231
|17,8632
|% 1,51
|
|Sterlin
|20,7733
|20,8775
|% 1,64
|
|Frank
|17,1714
|17,2749
|% 1,07
|
|Riyal
|4,4083
|4,4304
|% 1,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|3,51
|
|Altın Gr.
|988
|989
|11,44
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.546
|6.709
|42,31
|
|Yarım
|3.164
|3.245
|20,46
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,23
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,31
|
Seans Raporu
14:48
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-
15:03ULUUN
Yüzde 7.51 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 040, 536 adet işlem
-
15:02PENGD
Yüzde 5.69 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 698, 436 adet işlem
-
15:01MEGAP
Yüzde 5.46 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 923, 083 adet işlem
-
15:01MEGAP
Yüzde 5.46 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 923, 083 adet işlem
-
15:00KERVT
Yüzde 5.73 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 671, 352 adet işlem