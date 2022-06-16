***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 16:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00437
Fonun Süresi 9 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı Aslan 18 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aslı Aslan Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
Kubilay Özalp Gen. Müdür. Yrd. 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037702
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0711
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2088
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2372
En Düşük
17,9707
18:051.022,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.022,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.023,58
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,64
|3.650.922
|% 9,55
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.625.345
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2982
|17,3088
|% 0,41
|
|Euro
|18,1920
|18,2284
|% 1,16
|
|Sterlin
|21,1979
|21,3042
|% 1,40
|
|Frank
|17,7913
|17,8985
|% 3,10
|
|Riyal
|4,5982
|4,6213
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|7,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.764
|6.880
|9,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|4,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,04
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,06
|