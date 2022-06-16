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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.06.2022 16:36
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00437
Fonun Süresi 9 YIL

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı Aslan 18 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aslı Aslan Fon Müdürü 0212 286 30 52 asli.aslan@re-pie.com
Kubilay Özalp Gen. Müdür. Yrd. 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037702


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YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
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Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.764 6.880 9,00  
Yarım 3.321 3.365 4,00  
Çeyrek 1.663 1.682 2,00  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,09  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,04  
B. Petrol 118 118 -0,06  
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