***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2022 16:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 9 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aslı Aslan 18 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037706
BIST
16:282.494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -37,27
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:2817,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0683
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:2818,1477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1281
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:281.017,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.017,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:26
|SANEL
|6,16
|5.403.948
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|22.068.973
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.767.437
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|UFUK
|73,00
|10.104.899
|% 8,96
|
|MEGAP
|5,85
|54.334.484
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|54.334.484
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,87
|116.467.358
|% -6,47
|
|HEDEF
|6,76
|14.737.070
|% -5,59
|
|THYAO
|47,58
|4.154.506.227
|% -1,78
|
|SASA
|45,86
|2.678.268.905
|% 2,55
|
|EREGL
|29,46
|2.315.608.234
|% -1,67
|
|SISE
|21,24
|1.479.107.231
|% -2,57
|
|KRDMD
|13,17
|1.103.429.207
|% -0,23
|
|YKBNK
|4,67
|831.983.689
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|443.396.088
|% -1,54
|
|DOHOL
|3,95
|572.348.769
|% -3,89
|
|ISCTR
|4,63
|642.418.489
|% -2,94
|
|TSKB
|2,13
|266.672.934
|% -0,93
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3031
|17,3086
|% 0,41
|
|Euro
|18,1204
|18,1537
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,1205
|21,2264
|% 1,03
|
|Frank
|17,6884
|17,7950
|% 2,51
|
|Riyal
|4,5960
|4,6191
|% 0,42
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-5,96
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|45,00
|
|Tam
|6.767
|6.867
|-4,00
|
|Yarım
|3.322
|3.359
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,82
|