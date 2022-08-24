***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2022 23:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FERHAT KALUÇ 15.08.2022 20 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0 212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058246
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.022,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.022,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1405
|18,1517
|% 0,23
|
|Euro
|18,0804
|18,1105
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3479
|21,4549
|% -0,08
|
|Frank
|18,6998
|18,8125
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8142
|4,8384
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.853
|6.918
|2,00
|
|Yarım
|3.339
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM