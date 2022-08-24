***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2022 23:44
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0 212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058249
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1533
En Düşük
18,1381
17:5918,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1251
En Düşük
18,0804
17:591.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.021,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.022,13
En Düşük
1.021,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1401
|18,1421
|% 0,00
|
|Euro
|18,0789
|18,1237
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3446
|21,4516
|% -0,10
|
|Frank
|18,6997
|18,8124
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8146
|4,8387
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.850
|6.917
|1,00
|
|Yarım
|3.338
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,47
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM