***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.08.2022 23:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058232
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1652
En Düşük
18,1333
17:5918,1789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1861
En Düşük
18,0804
17:591.025,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.025,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.026,67
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1475
|18,1491
|% 0,04
|
|Euro
|18,1355
|18,1559
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,4290
|21,5365
|% 0,47
|
|Frank
|18,7716
|18,8847
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8148
|4,8390
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.874
|6.940
|25,00
|
|Yarım
|3.350
|3.393
|12,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.696
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM