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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.08.2022 19:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3 , TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058736


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VAKBN 6,05 943.113.321 % 10,00  
BRMEN 2,42 837.589 % 10,00  
PRZMA 4,29 7.561.375 % 10,00  
PETKM 13,10 3.328.563.207 % 9,99  
DYOBY 16,95 86.625.835 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -20,63  
Altın Gr. 1.015 1.016 -11,70  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -29,00  
Tam 6.787 6.873 -58,00  
Yarım 3.307 3.360 -29,00  
Çeyrek 1.659 1.680 -14,00  
Gümüş.Ons 18,88 18,92 -0,34  
Gümüş Gr. 11,03 11,05 -0,20  
B. Petrol 101 101 1,51  
Seans Raporu 18:05
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