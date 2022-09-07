***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 19:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00411
Fonun Süresi Süresiz
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat KaluÇ 15.08.2022 20 DÜZEY 3 , TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061160
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1372
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1920
En Düşük
18,0019
18:051.003,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.003,50
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.004,54
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2219
|18,2313
|% -0,02
|
|Euro
|18,1648
|18,1830
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8730
|20,9777
|% -0,29
|
|Frank
|18,5136
|18,6252
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8354
|4,8596
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|9,27
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|88,64
|88,64
|-4,19
|