***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2022 12:26
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3 , TÜREV
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062548
BIST
12:163.687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 38,09
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:1618,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2466
En Düşük
18,2119
12:1618,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:161.012,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.012,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,76
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.537.767
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.076.243
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|42.032.213
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|103.597.435
|% -8,12
|
|TSPOR
|4,79
|78.498.197
|% -6,08
|
|ZRGYO
|5,05
|88.026.530
|% -5,25
|
|AKBNK
|18,94
|5.453.808.574
|% 8,17
|
|THYAO
|76,90
|5.036.140.367
|% 2,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.605.742.405
|% -2,31
|
|YKBNK
|10,01
|4.309.503.109
|% 3,30
|
|ASELS
|33,42
|3.037.353.792
|% 3,66
|
|EKGYO
|5,40
|2.396.501.198
|% 0,93
|
|YKBNK
|10,01
|4.309.503.109
|% 3,30
|
|ISCTR
|12,26
|4.605.742.405
|% -2,31
|
|AKBNK
|18,94
|5.453.808.574
|% 8,17
|
|KRDMD
|15,84
|2.602.320.074
|% 3,46
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2306
|18,2571
|% 0,23
|
|Euro
|18,5346
|18,5415
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2993
|21,4061
|% 0,31
|
|Frank
|19,0988
|19,2138
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.808
|6.859
|3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|1,12
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:25
KAPLM, ATSYH, MTRKS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında