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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.09.2022 09:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00478
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak Girişim Şirketleri hisselerinin, kurucularından veya ikincil piyasa yatırımcılarından satın alınması işlemini gerçekleştirecek olup ayrıca halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.
Fon, teknoloji ve yenilik odaklı iş modelleri ile büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerine sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065395


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 48,86 12.586.719 % 0,00  
ADEL 33,98 15.741.721 % 0,00  
ADESE 1,02 114.216.634 % 0,00  
AGHOL 84,60 135.343.488 % 0,00  
AFYON 4,60 46.676.948 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4672 18,4799 % 0,03  
Euro 17,8638 17,8911 % 0,88  
Sterlin 19,9425 20,0425 % 1,42  
Frank 18,6250 18,7372 % 0,64  
Riyal 4,8994 4,9240 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 13,49  
Altın Gr. 972 972 8,88  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.610 6.718 39,00  
Yarım 3.216 3.287 19,00  
Çeyrek 1.613 1.639 10,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,64 0,27  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,17  
B. Petrol 83,96 83,96 1,10  
Seans Raporu 18:05
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