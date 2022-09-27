***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2022 09:23
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00478
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak Girişim Şirketleri hisselerinin, kurucularından veya ikincil piyasa yatırımcılarından satın alınması işlemini gerçekleştirecek olup ayrıca halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.
Fon, teknoloji ve yenilik odaklı iş modelleri ile büyüme potansiyeli yüksek girişim şirketlerine sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065395
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
0
En Düşük
0
18:0518,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4941
En Düşük
18,4396
18:0517,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1569
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05972,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,07
|Açılış
|: 972,07
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
972,40
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|12.586.719
|% 0,00
|
|ADEL
|33,98
|15.741.721
|% 0,00
|
|ADESE
|1,02
|114.216.634
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,60
|135.343.488
|% 0,00
|
|AFYON
|4,60
|46.676.948
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|12.586.719
|% 0,00
|
|ADEL
|33,98
|15.741.721
|% 0,00
|
|ADESE
|1,02
|114.216.634
|% 0,00
|
|AGHOL
|84,60
|135.343.488
|% 0,00
|
|AFYON
|4,60
|46.676.948
|% 0,00
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% 0,00
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 0,00
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4672
|18,4799
|% 0,03
|
|Euro
|17,8638
|17,8911
|% 0,88
|
|Sterlin
|19,9425
|20,0425
|% 1,42
|
|Frank
|18,6250
|18,7372
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,49
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,88
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.610
|6.718
|39,00
|
|Yarım
|3.216
|3.287
|19,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.639
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de