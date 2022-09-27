***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2022 10:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00452
Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, telekomünikasyon, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende olmakla beraber diğer sektörlerdeki gelişen start-up şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3 , TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065427
BIST
10:473.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 20,03
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:4718,4785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:4717,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1138
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:47973,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,74
|Açılış
|: 973,74
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:47
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,45
|74.368.853
|% 8,91
|
|BAGFS
|26,10
|68.176.286
|% 8,39
|
|BRLSM
|11,04
|23.297.333
|% 7,18
|
|KONTR
|56,60
|186.948.272
|% 7,10
|
|ISGYO
|8,19
|5.185.990
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|687.468
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|11.409.917
|% -9,96
|
|TSKB
|2,38
|849.641.843
|% -9,16
|
|ZOREN
|3,92
|363.005.371
|% -7,76
|
|SASA
|68,40
|1.004.694.371
|% 3,09
|
|TSKB
|2,38
|849.641.843
|% -9,16
|
|THYAO
|69,95
|819.517.460
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,08
|521.455.009
|% 2,16
|
|HEKTS
|55,90
|520.397.190
|% 2,57
|
|TSKB
|2,38
|849.641.843
|% -9,16
|
|SKBNK
|2,12
|224.836.552
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,01
|423.512.877
|% 2,04
|
|ZOREN
|3,92
|363.005.371
|% -7,76
|
|YKBNK
|7,08
|521.455.009
|% 2,16
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4730
|18,4785
|% 0,02
|
|Euro
|17,8288
|17,8480
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,9098
|20,0096
|% 1,25
|
|Frank
|18,6167
|18,7289
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8985
|4,9230
|% 0,11
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|15,00
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.619
|6.704
|25,00
|
|Yarım
|3.220
|3.277
|9,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|1,59
|
Seans Raporu
10:47
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-
11:02CRDFA
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 094, 896 adet işlem
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 75 artarak (% 0.84 ) 3, 562
-
11:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, TRKCM, SKBNK
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, TRKCM
-
11:00XU100
Endeks 3, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 11, 733.00 milyon TL de