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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.09.2022 10:53
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00452
Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilirler.
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, telekomünikasyon, gıda, sağlık, bilişim, teknoloji, ulaştırma, imalat ve perakende olmakla beraber diğer sektörlerdeki gelişen start-up şirketlere de yatırım yapabilecektir. Fon yatırım yapıldığı tarih itibarıyla yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3 , TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065427


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KMPUR 57,45 74.368.853 % 8,91  
BAGFS 26,10 68.176.286 % 8,39  
BRLSM 11,04 23.297.333 % 7,18  
KONTR 56,60 186.948.272 % 7,10  
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Sterlin 19,9098 20,0096 % 1,25  
Frank 18,6167 18,7289 % 0,60  
Riyal 4,8985 4,9230 % 0,11  
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Altın Ons 1.637 1.637 15,00  
Altın Gr. 974 974 10,74  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.619 6.704 25,00  
Yarım 3.220 3.277 9,00  
Çeyrek 1.615 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 0,32  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,22  
B. Petrol 84,45 84,45 1,59  
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