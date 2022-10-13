***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2022 13:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00528
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3,TÜREV
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071589
BIST
13:363.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 46,54
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:3618,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
13:3618,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:361.001,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.001,03
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:34
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.947.326
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.476.879
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|276.882.568
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,83
|11.577.063
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,56
|6.560.208
|% -7,63
|
|MMCAS
|4,31
|83.212
|% -5,48
|
|KRONT
|60,05
|28.589.282
|% -4,53
|
|USAK
|3,37
|61.380.020
|% -4,53
|
|THYAO
|87,50
|3.846.601.896
|% 2,82
|
|SASA
|82,75
|1.240.553.354
|% 1,04
|
|AKBNK
|12,97
|996.459.295
|% 0,31
|
|PETKM
|14,74
|941.400.756
|% 0,61
|
|ASELS
|31,48
|903.381.975
|% -0,44
|
|EKGYO
|4,20
|517.065.100
|% 1,45
|
|ODAS
|8,18
|731.653.999
|% 5,01
|
|DOHOL
|5,38
|468.363.758
|% 2,28
|
|YKBNK
|8,32
|689.090.735
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,97
|996.459.295
|% 0,31
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5837
|18,5900
|% 0,14
|
|Euro
|18,0698
|18,0882
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6792
|20,7829
|% 0,64
|
|Frank
|18,5459
|18,6577
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,11
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,52
|
|Cumhuriyet
|6.714
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.746
|6.796
|3,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|0,05
|