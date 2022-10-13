***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2022 13:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071591
BIST
16:043.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 30,04
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.527
16:0418,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:0417,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:04987,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -11,67
|Açılış
|: 987,12
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:04
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.003.526
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|95.792.888
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.233.150
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|283.828.016
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|829.364.463
|% -9,93
|
|RODRG
|28,10
|9.275.335
|% -9,12
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,55
|6.054.745.808
|% 2,88
|
|PETKM
|14,90
|1.921.763.713
|% 1,71
|
|SASA
|83,05
|1.748.700.962
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,95
|1.744.546.621
|% 0,15
|
|ASELS
|31,26
|1.510.263.437
|% -1,14
|
|EKGYO
|4,14
|953.444.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,32
|1.261.477.004
|% 1,46
|
|ODAS
|8,30
|1.208.623.574
|% 6,55
|
|DOHOL
|5,43
|741.182.989
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,26
|1.129.174.902
|% 0,12
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5885
|% 0,13
|
|Euro
|17,9545
|17,9647
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,7617
|20,8658
|% 1,04
|
|Frank
|18,4115
|18,5224
|% -0,67
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,14
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-22,18
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-10,51
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.673
|6.738
|-55,00
|
|Yarım
|3.251
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-1,23
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19EDATA
Yüzde 5.87 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 050 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAA, TCELL
-
16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 33 artarak (% 0.78 ) 3, 140
-
16:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, KLRHO, YAPRK, IZMDC, GESAN, ARASE, AZTEK, YEOTK, COSMO
-
16:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, HUNER