***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2022 14:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,008219 0,30 0 - 0 - 0 -
http://www.kap.o
16:214.053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 74,33
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:2118,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:2118,5143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1107
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:21990,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,06
|Açılış
|: 990,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AKCNS
|48,40
|58.321.462
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.625.266
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.758.732
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.686.962
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,80
|102.830.931
|% -9,09
|
|VERTU
|32,96
|154.418.807
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,94
|80.155.034
|% -7,78
|
|KRTEK
|25,24
|91.988.600
|% -7,75
|
|TRCAS
|21,98
|309.824.105
|% -7,72
|
|THYAO
|102,00
|4.886.547.143
|% 0,69
|
|SASA
|128,50
|3.618.578.675
|% 6,91
|
|ASELS
|33,48
|2.857.443.415
|% 3,91
|
|SISE
|33,36
|2.747.417.477
|% 0,42
|
|AKBNK
|14,87
|2.331.724.598
|% 1,71
|
|EKGYO
|4,49
|2.283.741.905
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,45
|2.114.474.348
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,34
|1.703.614.341
|% 0,21
|
|AKBNK
|14,87
|2.331.724.598
|% 1,71
|
|TSKB
|3,03
|470.578.837
|% 0,66
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6216
|% 0,08
|
|Euro
|18,5060
|18,5143
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4512
|21,5588
|% 0,90
|
|Frank
|18,6668
|18,7792
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,58
|
|Altın Gr.
|991
|991
|14,00
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.658
|6.713
|62,00
|
|Yarım
|3.244
|3.280
|31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,90
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,51
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|2,61
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36XU100
Endeks 4, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 62, 817.00 milyon TL de
-
16:35GESAN
Yüzde 6.83 oranında artışla 175.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 391, 080 adet işlem
-
16:34EPLAS
Yüzde 6.01 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 266, 025 adet işlem
-
16:33RYSAS
Yüzde 7.69 oranında artışla 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 804, 243 adet işlem
-
16:32AKSEN
Yüzde 4.78 oranında artışla 43.38 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 069, 724 adet işlem