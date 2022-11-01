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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 14:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,008219 0,30 0 - 0 - 0 -




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BIST USD EURO ALTIN
16:214.053
Değişim :  1,87% |  74,33
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 58.321.462 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.625.266 % 10,00  
EDATA 22,24 74.758.732 % 9,99  
NTGAZ 32,62 268.686.962 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
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16:21 Alış Satış %  
Dolar 18,6157 18,6216 % 0,08  
Euro 18,5060 18,5143 % 0,60  
Sterlin 21,4512 21,5588 % 0,90  
Frank 18,6668 18,7792 % 0,96  
Riyal 4,9387 4,9634 % 0,08  
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16:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 19,58  
Altın Gr. 991 991 14,00  
Cumhuriyet 6.621 6.722 51,00  
Tam 6.658 6.713 62,00  
Yarım 3.244 3.280 31,00  
Çeyrek 1.627 1.639 15,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,90 0,71  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 0,51  
B. Petrol 95,42 95,42 2,61  
Seans Raporu 16:21
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