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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 14:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Emre Çamlıbel
Mehmet Ali Ergin
Caner Bingöl
Alim Telci
Şekip Karakaya
Eser Karakaya

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0 212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075879


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NTGAZ 35,88 185.845.701 % 9,99  
EDATA 24,46 84.634.383 % 9,98  
MNDTR 25,12 232.236.482 % 9,98  
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Riyal 4,9397 4,9645 % 0,13  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.651 2,99  
Altın Gr. 989 989 3,69  
Cumhuriyet 6.636 6.736 47,00  
Tam 6.656 6.709 14,00  
Yarım 3.243 3.280 7,00  
Çeyrek 1.627 1.639 4,00  
Gümüş.Ons 19,67 19,70 0,06  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,06  
B. Petrol 94,30 94,30 -0,35  
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