***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon fiyatı günlük olarak açıklanır. Ancak söz konusu fiyat üzerinden günlük olarak katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilmez. Fon?un alım/satım talep toplama dönemleri ve her bir dönemde iletilen alım/satım talimatlarının gerçekleştirilme tarihlerine ilişkin bilgiye Fon İhraç Belgesinde yer alan ?Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar? başlığı altında yer verilmektedir. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerhat Kaluç 15.08.2022 20 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Emre ÇamlıbelMehmet Ali ErginCaner BingölAlim TelciŞekip KarakayaEser KarakayaFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0 212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.comFerhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0 212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075879BIST