***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2023 20:02
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul 0212 286 30 52 fon@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102316
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1600
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,7100
En Düşük
20,5700
18:051.159,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.159,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.159,97
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,8034
|% 0,11
|
|Euro
|20,3310
|20,3459
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,8755
|22,9902
|% 0,02
|
|Frank
|20,2098
|20,3315
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9886
|5,0136
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|20,50
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|11,95
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.869
|7.946
|136,00
|
|Yarım
|3.834
|3.888
|66,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.944
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|0,28
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,91
|