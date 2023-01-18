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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.01.2023 13:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:0 - 13:30 KURUCU 1 Nemalandırma Var

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.re-pie.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 Endeksi 80
BIST-KYD Repo Brüt Endeksi 20

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,000054795 2 0,000054795 2 0 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat Kaluç 15.08.2022 20 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kubilay Özalp Genel Müdür Yardımcısı 0212 286 30 52 kubilay.ozalp@re-pie.com
Ferhat Kaluç Fon Ops.ve Mali İşler Direktörü 0212 286 30 52 ferhat.kaluc@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102949


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BRKSN 12,99 11.250.657 % 9,99  
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Riyal 4,9886 5,0137 % 0,11  
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Altın Gr. 1.161 1.161 8,97  
Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.873 7.931 47,00  
Yarım 3.836 3.881 23,00  
Çeyrek 1.924 1.940 11,00  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 0,33  
Gümüş Gr. 14,60 14,62 0,17  
B. Petrol 86,86 86,86 0,94  
Seans Raporu 17:01
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