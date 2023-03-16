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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.03.2023 12:05
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör yeni nesil web dünyasının geleceğini temsil eden Web3 sektörüdür. Fon, teknoloji yayıncılığı ve etkinlik şirketi Crenvo Bilişim Danışmanlık Reklam ve Ticaret A.Ş.'nin (webrazzi.com) online ve fiziki mecralarında tanıtımı yapılan girişimler başta olmak üzere, Web3'e odaklı blokzincir tabanlı girişimler ile blokzincir altyapısı geliştiren girişim şirketlerine, oyun stüdyoları ile oyun yayıncılığı şirketlerine, analitik servisler, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka tabanlı araçlar ve burada listelenmemiş Web3 dünyasının getireceği yeni nesil teknoloji ve servisler geliştiren girişim şirketlerine yatırım yapacaktır. Fon bu sektörlerin dışındaki teknolojiye ilişkin başka sektörlere de yatırım yapabilecektir.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005754 Günlük 2,1 0 0

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ferhat KALUÇ 15.08.2022 20 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL
Mehmet Ali ERGİN
Alim TELCİ
Arda KUTSAL

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay ÖZALP
Hasan Berat KIRIK

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 286 30 52

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Volkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125461


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DGGYO 28,98 12.485.746 % 9,94  
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Riyal 5,0437 5,0690 % 0,05  
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Altın Ons 1.921 1.922 2,92  
Altın Gr. 1.174 1.174 2,64  
Cumhuriyet 7.874 7.993 -12,00  
Tam 7.916 7.963 -2,00  
Yarım 3.867 3.897 -1,00  
Çeyrek 1.934 1.948 -1,00  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,14  
Gümüş Gr. 13,37 13,40 0,09  
B. Petrol 74,34 74,34 0,65  
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