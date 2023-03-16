***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2023 16:19
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Tasfiye Dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve Tasfiye Dönemi dahil toplam 9 (dokuz) yıldır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Günsonu saklama hesabı bakiyesinde boşta kalan 25,000 TL üstü tutarlar nemalandırılır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005754 Günlük 2,1 0 0 20 Fonun birim pay değeri artış oranının kıstas getiri oranını aşan kısmı üzerinden hesaplanır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25
Mehmet Ali ERGİN 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
Alim TELCİ 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Arda KUTSAL 16.01.2023 WEBRAZZİ KURUCU/CEO 15
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay ÖZALP 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Hasan Berat KIRIK 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125559
BIST