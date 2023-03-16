***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerGirişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Tasfiye Dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve Tasfiye Dönemi dahil toplam 9 (dokuz) yıldır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Günsonu saklama hesabı bakiyesinde boşta kalan 25,000 TL üstü tutarlar nemalandırılır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005754 Günlük 2,1 0 0 20 Fonun birim pay değeri artış oranının kıstas getiri oranını aşan kısmı üzerinden hesaplanır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emre ÇAMLIBEL 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25Mehmet Ali ERGİN 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIAlim TELCİ 16.01.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARArda KUTSAL 16.01.2023 WEBRAZZİ KURUCU/CEO 15Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARHasan Berat KIRIK 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125559BIST