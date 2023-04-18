***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 27.04.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Tasfiye Dönemi dahil ilk katılma payı satışı tarihinde başlar ve Tasfiye Dönemi dahil toplam 10 (on) yıldır.Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak tarım alanındaki teknolojilerle bağlantılı olmak üzere, tarıma dayalı endüstriyel faaliyetler, yeni nesil teknolojiler, akıllı tarım teknolojileri ve digital tarım teknolojileri ile daha az girdi kullanımı ile daha çok ürün elde etmeyi hedefleyen şirketlere yatırım yapmayı planlamaktadır. Ayrıca, strateji gereği birden fazla girişim şirketine de yatırım yapabilir. Fon, teknoloji ve yenilik odaklı iş modelleri ile halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00144 Günlük 0,525 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerhat KALUÇ 15.08.2022 20 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emre ÇAMLIBEL 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25Mehmet Ali ERGİN 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIAlim TELCİ 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay ÖZALP 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARHasan Berat KIRIK 03.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaVolkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139659BIST