***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.05.2023 16:40
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20?sinde fazla olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151427
BIST
17:554.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,19%
|| -296,82
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5519,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5521,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1791
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:551.273,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.825.292
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.713.335
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.802.807
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.351.027
|% -9,99
|
|AGESA
|27,56
|28.784.973
|% -9,34
|
|MAVI
|102,90
|90.276.869
|% -8,45
|
|UNLU
|7,89
|21.574.591
|% -8,04
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|EUPWR
|69,50
|1.067.945.603
|% 7,17
|
|CWENE
|115,30
|965.093.802
|% 6,27
|
|GESAN
|48,50
|870.097.862
|% 2,15
|
|PGSUS
|406,00
|639.486.065
|% -6,41
|
|ODAS
|4,81
|335.891.236
|% -4,75
|
|AKFYE
|9,36
|409.046.771
|% 0,32
|
|ASTOR
|42,92
|1.655.745.645
|% 1,51
|
|IHLGM
|0,84
|25.169.915
|% 5,00
|
|HLGYO
|3,54
|66.203.981
|% 3,51
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6609
|19,6828
|% 0,61
|
|Euro
|21,3888
|21,4279
|% 0,88
|
|Sterlin
|24,5168
|24,6397
|% 1,00
|
|Frank
|21,8743
|22,0061
|% 0,77
|
|Riyal
|5,2275
|5,2537
|% 0,50
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem