***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.06.2023 14:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00650
Fonun İhraç Edilme Tarihi 01.06.2023
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK 06.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156699
BIST
16:325.569
En Düşük
|Değişim
|: 3,34%
|| 179,94
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3223,0825
En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
|| 1,5139
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3224,9072
En Yüksek
|Değişim
|: 7,60%
|| 1,7591
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:321.455,19
En Yüksek
|Değişim
|: 6,90%
|| 93,92
|Açılış
|: 1.454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DOCO
|2.990,50
|36.851.159
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,89
|8.450.097
|% 9,99
|
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|MIPAZ
|9,03
|35.448.135
|% 9,99
|
|TATGD
|29,30
|156.041.150
|% 9,98
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|54.489.775
|% -9,97
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|MARKA
|10,61
|38.766.452
|% -6,85
|
|BRMEN
|1,81
|322.756
|% -6,70
|
|THYAO
|171,80
|7.622.061.083
|% 3,87
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|SISE
|45,44
|4.196.407.194
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|ISCTR
|13,44
|3.888.137.581
|% 5,41
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,53
|597.971.133
|% 2,43
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0561
|23,0854
|% 7,03
|
|Euro
|24,8372
|24,9736
|% 7,89
|
|Sterlin
|28,7208
|28,8648
|% 7,54
|
|Frank
|25,3958
|25,5488
|% 7,32
|
|Riyal
|6,1410
|6,1718
|% 7,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|94,68
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.740
|10.006
|572,16
|
|Yarım
|4.795
|4.887
|260,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.444
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,20
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, ARCLK
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 175, 82 artarak (% 3.62 ) 5, 030
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, VKFYO, PENTA, SONME, BRSAN, MIPAZ, DOCO, EUKYO, GSDDE, OSMEN
-
16:45
TATGD, OSMEN, DOHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
ESCOM, HEDEF, ARMDA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında