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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2023 14:01
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00643
Fonun İhraç Edilme Tarihi 01.06.2023

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK 06.02.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156703


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ONCSM 94,80 243.247.096 % 7,24  
KLSYN 4,30 53.757.021 % 5,91  
MNDTR 15,06 29.161.807 % 3,43  
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Altın Gr. 1.455 1.456 94,26  
Cumhuriyet 9.806 9.954 571,00  
Tam 9.749 10.015 580,77  
Yarım 4.794 4.891 264,00  
Çeyrek 2.390 2.446 133,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,64 0,03  
Gümüş Gr. 17,52 17,54 1,17  
B. Petrol 76,83 76,83 0,54  
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