***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaUniq İstanbul, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4/C No:107 34485 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaVolkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159563BIST