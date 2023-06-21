***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2023 10:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00577
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
22.03.2023
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Volkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160711
BIST
'
13:405.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,77
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:4023,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0225
|Açılış
|: 23,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:4025,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0118
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:401.465,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.465,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|9.647
|9.793
|23,00
|
|Tam
|9.595
|9.839
|20,02
|
|Yarım
|4.668
|4.778
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.338
|2.389
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|17,50
|17,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,14
|