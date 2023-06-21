***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2023 10:41
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.repie.com
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Uniq Istanbul Ayazaga Caddesi No: 4 Maslak, Istanbul, Turkey 0 212 286 30 52 0 212 286 30 53 fon@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160712
BIST
'
13:405.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 23,77
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:4023,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0225
|Açılış
|: 23,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:4025,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0118
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:401.465,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.465,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,40
|
|Altın Gr.
|1.466
|1.466
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|9.647
|9.793
|23,00
|
|Tam
|9.595
|9.839
|20,02
|
|Yarım
|4.668
|4.778
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.338
|2.389
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|17,50
|17,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,14
|