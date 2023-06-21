***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYRGGS00569Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi03.04.2023Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLARİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaVolkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160713BIST