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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.06.2023 10:42
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00569
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
03.04.2023

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Volkan YÖRÜK Satış ve Pazarlama Direktörü 0 212 286 30 52 volkan.yoruk@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160713


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AVHOL 88,55 108.216.773 % 10,00  
DGGYO 24,86 15.342.957 % 10,00  
BIGCH 22,46 58.576.570 % 9,99  
MACKO 83,15 78.607.021 % 9,99  
VKFYO 20,60 43.252.716 % 9,98  
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Dolar 23,5682 23,5760 % 0,07  
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Sterlin 29,8563 30,0060 % -0,41  
Frank 26,1502 26,3078 % 0,05  
Riyal 6,2623 6,2937 % 0,00  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,49  
Altın Gr. 1.465 1.465 -1,31  
Cumhuriyet 9.643 9.789 19,00  
Tam 9.594 9.838 18,43  
Yarım 4.667 4.776 -23,00  
Çeyrek 2.337 2.388 -11,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 -0,08  
Gümüş Gr. 17,47 17,50 -0,06  
B. Petrol 76,06 76,06 0,16  
Seans Raporu 13:39
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