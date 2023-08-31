***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYRGGS00676Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerRE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190467BIST