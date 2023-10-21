***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2023 13:09
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYRGGS00585
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Alper Büke EROL 26.06.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 8 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçen AKAR Satış ve Pazarlama Yönetmeni 0212 286 30 52 tugcen.akar@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208365
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0377
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0253
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.781,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.782,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9393
|27,9433
|% -0,13
|
|Euro
|29,6430
|29,6530
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,9254
|34,0956
|% 0,21
|
|Frank
|31,2132
|31,4012
|% -0,07
|
|Riyal
|7,4349
|7,4721
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,91
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.991
|12.097
|25,00
|
|Yarım
|6.014
|6.074
|13,00
|
|Çeyrek
|2.998
|3.037
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,29
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem