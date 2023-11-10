***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2023 19:00
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK 12.12.2022 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Alper Büke EROL 26.06.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 8 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217135
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0915
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
18:0530,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0524
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
18:051.780,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -11,41
|Açılış
|: 1.780,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.778,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5486
|28,5548
|% 0,32
|
|Euro
|30,4759
|30,5007
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,7610
|34,9353
|% 0,25
|
|Frank
|31,4880
|31,6777
|% 0,36
|
|Riyal
|7,5895
|7,6275
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|845,27
|846,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,25
|979,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.939,54
|1.939,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem