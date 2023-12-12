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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.12.2023 19:14
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Alper Büke EROL RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 8 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçen AKAR Satış ve Pazarlama Yönetmeni 0212 286 30 52 tugcen.akar@re-pie.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225028


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 12.006.381 % 10,00  
EYGYO 26,40 56.136.433 % 10,00  
AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
TETMT 3.685,00 43.979.708 % 10,00  
KONKA 43,14 67.354.430 % 9,99  
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Dolar 28,9884 29,0482 % 0,16  
Euro 31,2809 31,3755 % 0,41  
Sterlin 36,3035 36,4856 % 0,02  
Frank 32,9851 33,1838 % 0,32  
Riyal 7,7104 7,7491 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,72 22,75 % 0,66  
Platin 927,46 930,15 % 0,66  
Paladyum 977,17 981,28 % 0,66  
Brent Pet. 73,07 73,07 % 0,66  
Altın Ons 1.978,17 1.978,42 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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