***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.12.2023 18:15
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hasan Berat KIRIK RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ / MÜDÜR 15 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Alper Büke EROL RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 8 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Tuğçen AKAR Satış ve Pazarlama Yönetmeni 0212 286 30 52 tugcen.akar@re-pie.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225578
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.852,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.852,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0430
|29,0512
|% 0,19
|
|Euro
|31,3590
|31,3706
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,2632
|36,4451
|% -0,20
|
|Frank
|33,0179
|33,2168
|% 0,07
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|920,49
|922,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,24
|969,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,89
|73,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,18
|1.982,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
-
17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem