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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.12.2023 15:29
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25
Mehmet Ali ERGİN RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
Alim TELCİ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Kamil KALYON Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ÖZTÜRK TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş - Bilgi ve İletişim Teknojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
M. Akif KONAR TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş - Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225804


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Riyal 7,7109 7,7496 % 0,13  
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Gümüş ONS 24,04 24,07 % 0,66  
Platin 938,89 940,40 % 0,66  
Paladyum 997,27 1.000,57 % 0,66  
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Altın Ons 2.035,41 2.035,84 % 0,66  
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