***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.12.2023 14:27
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25
Mehmet Ali ERGİN RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
Alim TELCİ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Kamil KALYON Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan ÖZTÜRK TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş - Bilgi ve İletişim Teknojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Tolga KILIÇ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş – Strateji Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227348
BIST
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16:367.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,23
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.625
En Yüksek
7.764
16:3629,1357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0433
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
16:3631,9514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
16:361.903,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.903,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.902,81
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ISGSY
|23,76
|56.580.137
|% 10,00
|
|TETMT
|3.355,00
|15.212.318
|% 10,00
|
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|98.080.308
|% 9,99
|
|KONKA
|49,38
|168.878.850
|% 9,98
|
|ISBTR
|459.000,00
|2.295.000
|% -10,00
|
|KBORU
|47,66
|1.836.429.890
|% -9,99
|
|DERHL
|10,02
|4.084.142
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|44.133.097
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|277.181.489
|% -9,94
|
|THYAO
|242,50
|4.530.606.427
|% -1,14
|
|ISCTR
|23,84
|2.493.977.364
|% 0,08
|
|AKBNK
|39,28
|2.345.471.764
|% 1,03
|
|TUPRS
|149,00
|2.312.366.986
|% 1,15
|
|EREGL
|42,10
|2.209.282.994
|% -2,68
|
|BEGYO
|2,73
|542.049.734
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,52
|2.150.721.774
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,84
|2.493.977.364
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,11
|685.655.081
|% 0,14
|
|ODAS
|8,69
|724.993.917
|% -2,80
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1314
|29,1357
|% 0,15
|
|Euro
|31,9416
|31,9514
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,7610
|36,9454
|% -0,40
|
|Frank
|33,6033
|33,8058
|% -0,19
|
|Riyal
|7,7404
|7,7793
|% 0,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|961,16
|963,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.219,63
|1.225,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,06
|80,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,47
|% 0,66
|