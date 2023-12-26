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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.12.2023 18:10
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 31.05.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25
Mehmet Ali ERGİN 31.05.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
Alim TELCİ 31.05.2023 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
Bülent TABAN 25.12.2023 VAKIF KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Hüseyin TUNÇ 25.12.2023 VAKIF KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Mahir Hüsnü ARICAN 25.12.2023 Proje Finansman Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229441


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
HATSN 46,98 297.788.391 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,2673 29,2756 % 0,42  
Euro 32,2283 32,4193 % 1,24  
Sterlin 37,0931 37,2791 % 0,45  
Frank 34,0894 34,2947 % 0,40  
Riyal 7,7850 7,8241 % 0,37  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,19 24,21 % 0,66  
Platin 978,99 981,56 % 0,66  
Paladyum 1.177,60 1.181,28 % 0,66  
Brent Pet. 81,12 81,12 % 0,66  
Altın Ons 2.058,30 2.058,57 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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