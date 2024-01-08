***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emre ÇAMLIBEL RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25Mehmet Ali ERGİN RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 15 GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIAlim TELCİ RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR 25 DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARKamil KALYON Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMustafa DEMİRHAN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür YardımcısıTolga KILIÇ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ? Strateji Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233991BIST