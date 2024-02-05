***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.02.2024 13:59
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYRGGS00767
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246739
BIST
'
15:428.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,52
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:4230,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0637
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:4232,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0637
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:421.987,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MEGMT
|55,00
|893.674.782
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.064.463
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.664.206
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,82
|484.814.473
|% -8,63
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.935.034.490
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|AKBNK
|40,40
|3.157.310.603
|% 2,90
|
|SASA
|39,36
|3.148.230.903
|% 4,57
|
|BINHO
|622,50
|2.870.121.247
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,63
|308.313.055
|% 3,82
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|EKGYO
|10,13
|1.356.011.579
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,18
|265.278.882
|% 0,93
|
|ISCTR
|25,98
|2.740.772.690
|% 1,64
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5470
|30,5533
|% 0,21
|
|Euro
|32,8785
|32,8897
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2866
|38,4786
|% -0,34
|
|Frank
|35,0077
|35,2186
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1216
|8,1623
|% 0,16
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,01
|901,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,49
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:55MRSHL
Yüzde 5.39 oranında artışla 2, 149.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 859 adet işlem
-
15:54EKOS
Yüzde 8.17 oranında artışla 66.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 144, 886 adet işlem
-
15:53KONKA
Yüzde 4.81 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 331 adet işlem
-
15:52ONCSM
Yüzde 8.47 oranında artışla 234.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 279 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359