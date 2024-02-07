***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 16.01.2024Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fonun yatırım stratejisi: Fon, Tebliğ?in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına ve 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında BIST?te işlem gören ortaklık paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. - Fonun temel amacı ağırlıklı olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. - Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247684BIST